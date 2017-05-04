Фавориты Евровидения-2017: видео

- 04.05.2017 11:10
Фавориты Евровидения-2017: видео

Букмекерские конторы традиционно представляют рейтинги фаворитов различных конкурсов и соревнований, и Евровидение, которое в нынешнем году принимает Киев, не является исключением. Уже долгое время обуждаются имена исполнителей, которые являются фаворитами конкурса в этом году. Предлагаем ознакомиться с артистами, которым букмекеры прочат наивысшие места в конкурсе.

Итак, явным претендентом на победу букмекеры расценивают Франческо Габбани, который представит на конкурсе Италию. На счету 35-летнего артиста - две победы подряд на фестивале в Сан-Ремо, и это достижение за всю историю конкурса принадлежит только ему. В 2016 году победу в конкурсе ему принесла композиция "Occidentali's Karma". Именно с ней артист выступит в финале Евровидения-2017. Интересно, что карьера Габбани могла завершиться еще до фестиваля Сан-Ремо, однако именно это мероприятие способствовало его дальнейшему взлету. К слову, свой третий сольный альбом Франческо презентует накануне Евровидения.

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Претендентом на второе место является представитель Болгарии Кристиан Костов. 17-летний парень представит на сцене МВЦ композицию "Beautiful Mess". Заниматься музыкой мальчик начал с 6 лет. В возрасте 14 лет Кристиан принял участие в российской версии вокального проекта "Голос. Дети". Он прошел в команду Димы Билана. Юный певец добрался до финала и занял второе место.

Робин Бенгтссон из Швеции претендует на третье место по итогам голосования, полагают букмекеры. Робин является автором песен, играет на гитаре и трубе. В 2008 году, когда Бенгтссону было 17 лет, он удивил жюри конкурса "Idol" своим голосом и исполнением, которое судьи оценили как довольно зрелое для его возраста. С 2008 года певец и музыкант выпустил мини-альбом и 13 синглов. Робин с детства мечтал выступать на сцене Евровидения, и вскоре его мечта воплотится в реальность - швед выступит в первом полуфинале Евровидения-2017 9 мая с композицией "I Can't Go On".

Представитель Португалии Сальвадор Собрал, по мнению букмекерских контор, может занять также одно из высоких мест на конкурсе. Сальвадор - участник многих музыкальных проектов, на его счету - музыкальный альбом "Excuse Me", выпущенный в 2016 году. Именно харизма и удивительный тембр голоса Собрала поразил на национальном отборе, несмотря на отсутствие каких-либо спецэффектов в номере. Артист представит на конкурсе в Киеве композицию "Amar Pelos Dois", наприсанную его родной сестрой. Ранее мы писали о том, что по состоянию здоровья артист пропустит несколько репетиций и выступит только на основных шоу.

Еще одной претенденткой на победу в Евровидении-2017 является армянская певица Арцвик. С самого детства ее сопровождала музыка, будучи маленькой девочкой, Арцвик много пела и даже сочиняла мелодии. Кинофильм "Телохранитель" 1992 года и певица Уитни Хьюстон, исполнившая в картине главную роль, очень повлияли на Арцвик и вдохновили ее на серьезные занятия музыкой. Арцвик Арутюнян приняла участие в проекте "Джаз Паркинг" 2012 года, во втором сезоне шоу "Голос" в России, также принимала участие во множестве различных международных фестивалей. В ее репертуаре - народные армянские песни в оригинальном исполнении, авторские песни, а также каверы на известные композиции. "Fly With Me" - так называется песня, которую Арцвик представит на сцене Евровидения 2017. 

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