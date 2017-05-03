В центре Черновцов встали троллейбусы 4 05 2017- 04.05.2017 10:43
На троллейбусной линии в Черновцах в четверг, 4 мая, произошел серьезный обрыв. Авария случилась в районе Центральной площади областного центра.
В результате этого с утра в центре города застряли сразу несколько троллейбусов. Это маршруты №1, №2 и №4.
Так, на центральных улицах города образовались настоящие заторы из троллейбусов.
Отмечается, что сотрудники ремонтных служб уже прибыли на место обрыва и работают над устранением аварии.
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