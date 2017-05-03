



Ядерные испытания КНДР могут спровоцировать извержение вулкана - 04.05.2017 10:33

Извержение вулкана Пэктусан может произойти по вине человека, а именно - из-за ядерных испытаний, проводимых в Северной Корее.

Об этом заявил Брюс Беннет, старший аналитик по вопросам обороны исследовательского центра RAND (США). Отметим, что вулкан Пэктусан находится на границе КНДР и Китая.

По словам Беннета, если Пхеньян сможет провести пуск чего-то довольно крупного и серьезного, это вполне может пробудить вулкан и спровоировать его извержение. Речь идет о серьезном стихийном бедствии, которое послечет за собой тысячи и даже десятки тысяч человеческих жертв, как со стороны Северной Кореи, так и со стороны Китая. Точно утверждать, что именно ядерные испытания пробудят вулкан, эксперт не берется, однако такую возможность исключать не спешит. Беннет также отметил, что Китай уже долгие годы обеспокоен тем, что деятельность в КНДР может привести к извержению вулкана Пэктусан.

Лектор по географии и экологической опасности Эми Донован, которая преподает в Лондонском Кингс-колледже, припомнила проведенные Пхеньяном в сентябре 2016 года ядерные испытания. их мощность составила 10 килотонн, и такая сила не способна привести к извержению вулкана. Беннет отмечает, что если мощность испытаний достигнет 50-100 килотонн, серьезных разрушений вряд ли удастся избежать.

Свое мнение на этот счет выразил вулканолог университета Аризоны. Он также не стал исключать рисков извержения из-за ядерных испытаний. По его мнению, вулканология на сегодняшний день - не настолько хорошо изученная наука, потому в широком смысле испытания ядерной бомбы могут пробудить вулкан и привести к масштабным разрушениям ввиду извержения.

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