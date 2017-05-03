К лету доллар может подешеветь до 25 гривен

- 04.05.2017 09:58
К лету доллар может подешеветь до 25 гривен

По словам финансовых экспертов, в Украине может установиться более стабильный курс гривны к доллару. Так, по словам экономиста Александра Охрименко, курс на уровне 25 гривен за доллар США может быть установлен уже новым главой Национального банка Украины. И этот показатель моежет сохраниться до конца года.

По словам эксперта, сейчас уже ощутимо снижение курса, при этом, укрепиться до 25 гривен за доллар украинская валюта сможет уже жтим летом.

Снижение курса доллара финансисты связывают с отставкой Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ. Благоприятным может стать назначение на эту должность Владимира Лавренчука, который возглавляет правление "Райффайзен Банк Аваль".

Кроме того, эксперты рассматривают и другую кандидатуру - Степана Кубива. В случае его назначения, как утверждают многие, Украине снова стоит ожидать роста курса доллара к гривне.

Платиновая Буковина

Ключові слова: курс доллара к гривне, курс доллара в Украине

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нормандские переговоры берут паузу - Геращенко По сообщению представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко, переговоры в Нормандском
- 04.05.2017 15:13
Чемпионат мира по мотокроссу в Черновцах 5-7 мая Многоэтапные Чемпионаты и Кубки Мира ежегодно проводятся в различных странах. Стоит отметить, что в состав Международной Федерации Мотоспорта
- 04.05.2017 15:07
Главные причины близорукости Примерно половина выпускников школ и высших учебных заведений Германии страдают от близорукости. Среди основных причин проблем со зрением, как утверждают
- 04.05.2017 12:11
Жадная колумбийка съела 9 тысяч долларов 90 купюр номиналом 100 долларов каждая стали необычной трапезой 28-летней колумбийки. Женщина
- 04.05.2017 11:56
Фавориты Евровидения-2017: видео Букмекерские конторы традиционно представляют рейтинги фаворитов различных конкурсов и соревнований, и Евровидение, которое в нынешнем году принимает Киев
- 04.05.2017 11:10
В центре Черновцов встали троллейбусы 4 05 2017 На троллейбусной линии в Черновцах в четверг, 4 мая, произошел серьезный обрыв
- 04.05.2017 10:43
Ядерные испытания КНДР могут спровоцировать извержение вулкана Извержение вулкана Пэктусан может произойти по вине человека, а именно - из-за ядерных испытаний, проводимых в Северной Корее.
- 04.05.2017 10:33
США провели запуск баллистической ракеты Второй раз за неделю в Соединенных штатах Америки прошли испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия, проводимые
- 04.05.2017 09:44
В Черновцах проведут конкурс на фото в вышиванках В Черновцах к празднованию Всемрного дня вышиванки состоится конкурс среди студентов на самое массовое фото в вышиванка
- 04.05.2017 09:23
С 8 мая в Украину снова придет похолодание Ощутимое похолодание в Украине наступит уже на следующей неделе - с 8 мая.
- 03.05.2017 17:08

Всі новини