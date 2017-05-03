



К лету доллар может подешеветь до 25 гривен - 04.05.2017 09:58

По словам финансовых экспертов, в Украине может установиться более стабильный курс гривны к доллару. Так, по словам экономиста Александра Охрименко, курс на уровне 25 гривен за доллар США может быть установлен уже новым главой Национального банка Украины. И этот показатель моежет сохраниться до конца года.

По словам эксперта, сейчас уже ощутимо снижение курса, при этом, укрепиться до 25 гривен за доллар украинская валюта сможет уже жтим летом.

Снижение курса доллара финансисты связывают с отставкой Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ. Благоприятным может стать назначение на эту должность Владимира Лавренчука, который возглавляет правление "Райффайзен Банк Аваль".

Кроме того, эксперты рассматривают и другую кандидатуру - Степана Кубива. В случае его назначения, как утверждают многие, Украине снова стоит ожидать роста курса доллара к гривне.

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