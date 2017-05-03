



В Черновцах проведут конкурс на фото в вышиванках - 04.05.2017 09:23

В Черновцах к празднованию Всемрного дня вышиванки состоится конкурс среди студентов на самое массовое фото в вышиванках на фоне своего вуза.

Победители конкурса претендуют на камеру GoPro.

О старте такой акции на своей странице в Facebook написала Леся Воронюк, инициатор и основатель Всемирного дня вышиванки.

Фотографию необходимо сделать 18 мая на фоне своего университета, после чего отправить в Facebook на страницу Всемирного дня вышиванки в личные сообщения и отправить по электронной почте по адресу denvyshyvanky@gmail.com. Также фото необходимо запостить в соцсети, сопроводив хештегами #студентиувишиванках#GoProUkraine" .

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