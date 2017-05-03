С 8 мая в Украину снова придет похолодание- 03.05.2017 17:08
Ощутимое похолодание в Украине наступит уже на следующей неделе - с 8 мая.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха уже со следующего понедельника опустится до отметки +8... +13 градусов.
Напомним, что на 7 мая, когда состоится официальная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017, в Киеве прогнозируется дождь. Вероятность осадков в этот день по-прежнему очень высокая.
Организаторы конкурса отметили, что непогода не помешает праздничным мероприятиям, пообещав разогнать дождевые тучи, как это обычно практикуют перед крупными парадами.
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