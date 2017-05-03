



Британцы предлагают спать в тренажерном зале - 03.05.2017 16:46

Недосыпание и бессонница входят в число самых распространенных проблем современного человека. Как решить проблему с недостатком сна, придумали в Великобритании - там предлагают выспаться прямо в... спортзале!

В Пенсильвании, в колледже Allegheny, было проведено исследование, которое показало, что со стрессами гораздо лучше справлялись те участники эксперимента, которые среди дня могли поспать в течение 45 минут. Кроме того, выяснилось, что послеобеденный сон улучшает когнитивные функции мозга. Об этом свидетельствуют результаты уже другого исследования, проведенного в UC Berkeley.

В Великобритании решили, что уже давно совмещать приятное с полезным, и предложили сон в тренажерном зале Nap-Ercise. Это решение пришло неспростра. Здоровый сон благотворно сказывается на процессах обмена веществ в организме, и если вы достаточно спите, вы будете поддерживать оптимальный вес или худеть, если это необходимо. Специализированный тренажерный зал в Великобритании предлагает выполнять в течение 15 минут упражнения на растяжку. Кроме того, вы можете оплатить сеанс сна в течение 45 минут в комнате, где соблюдается оптимальная для отдыха температура.

Создатели оригинального спортзала утверждают, что комната для сна способствует повышению настроения, улучшению умственных способностей и даже избавлению от лишних килограмм. Пока что комната для сна в тренажерном зале работает в тестовом режиме. Впрочем, если эта идея обретет больше поклонников, не исключено, что тренажерные залы для сна появятся по всему земному шару.

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