



Черновцы начинают празднование Всемирного дня вышиванки - 03.05.2017 16:01

В Черновцах празднование Всемирного дня вышиванки стартует заранее - уже с 4 мая. Первым праздничным мероприятием станет открытие выставки «Україна у променях Західного сонця».

Выставка членов Всеукраинского союза художников Украины Романа и Надежды Федины «Україна у променях Західного сонця» будет действовать в Голубой зале Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича. Выставка будет открыта с 4 по 22 мая.

Всеукраинский день вышиванки отмечается в третий четверг мая, в нынешнем году это - 18 мая. В интернете проходит праздничный флешмоб "Вышиванка объединяет украинцев". А уже 18 мая всем новорожденным в роддомах Черновицкой области торжественно подарят их первые вышиванки.

На улице Кобылянской в нынешнем году в рамках празднования Всемирного дня вышиванки будет организован уличный университет. на главной пешеходной улице все желающие смогут увидеть образцы вышиванок со всех уголков нашей страны. Соорганизатор Всемирного дня вышиванки Сергей Бостан отметил, что в рамках своеобразной выставки нарядов люди будут рассказывать прохожим, которые интересуются, историю и происхождение вышиванки, которая на этом человеке надета.

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