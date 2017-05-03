



Из Третьяковской галереи эвакуировали посетителей и персонал - 03.05.2017 14:40

Из здания Третьяковской галереи в Москве, расположенного в Лаврушинском переулке, в среду, 3 мая, были эвакуированы посетители и сотрудники. Эвакуиацию из галереи проводили правоохранительные органы.

Как отмечают в пресс-службе Третьяковской галереи, из здания вывели всех сотрудников и посетителей. Принимали участие в эвакуации полицеские, руководила служба безопасности галереи. Предстаивтели галереи отмечают, что причины эвакуиации пока что неизвестны. Полиция сообщила, что необходимо провести проверку здания. Сейчас все люди находятся на улице.



В полиции сообщают, что утром в однои из помещений Третьяковской галереи был обнаружен бесхозный предмет.

Также правоохранители отметили, что на место прибыли полицейские, которые тщательно обследовали предмет на взрывоопасность. Было установлено, что находка не является опасной для посетителей и сотрудников галереи.

Платиновая Буковина

Всі новини