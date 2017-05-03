



Ресторан Бризоль открыл сезон! - 03.05.2017 13:29

Ресторан Бризоль в Черновцах открывает новый сезон! Это просторный и светлый ресторан, интерьер которого выполнен в классическом стиле, который заряжает праздничным и веселым настроением.

В меню ресторана Бризоль - необыкновенно вкусные и полезные блюда украинской и европейской кухни, а также авторские изыски, способные удивить любого. Здесь всегда с вниманием относятся к гостям и делают все возможное, чтобы каждый гость остался сытым, довольным, получил массу удовольствия от времяпрепровождения в ресторане Бризоль.

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Отличное настроение гарантировано благодаря утонченной и изысканной обстановке, отлично подобранному меню и приятному музыкальному оформлению - в ресторане к праздникам работает коллектив музыкантов. Для удобного размещения гостей ресторан располагает двумя залами - на 150 и 300 гостей соответственно, а также лаундж-зоной. В теплое время года ресторан Бризоль приглашает отдохнуть на уютной летней террасе с ландшафтным дизайном.

Ресторан Бризоль работает ежедневно с 12:00 до 23:00. Персонал ресторана сделает все возможное, чтобы вам здесь непременно понравилось. Ресторан Бризоль готов организовать свадебный банкет, день рождения или юбилей, корпоративную вечеринку, а также банкет к любому другому праздничному событию!

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