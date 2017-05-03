Состав украинского жюри на Евровидение-2017

- 03.05.2017 12:26
Состав украинского жюри на Евровидение-2017

Каждая страна-участница песенного конкурса Евровидение-2017 определилась с составом международного жюри. Свой состав жюри озвучили также и от украинской стороны.

Так, участникам Евровидения будет выставлять украинская команда судей, в которую вошел поэт Юрий Рыбчинский, София Тарасова, которая является призером Детского Евровидеиния-2013, продюсер Яна Прядко, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, а также радиоведущий Серж Гагарин.

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Напомним, что по системе голосования на Евровидении голоса жюри составляют 50% от общего результата голосования. Баллы от жюри будут влиять на конечный результат.

Музыкальные судьи соберутся на второй генеральной репетиции конкурса. Оценки будут выставлять в прямом эфире. Каждому участнику жюри необходимо будет дать оценку номеру участника, его песне, вокалу. Результаты голосования будут переданы Европейскому вещательному союзу. И результаты голосования жюри, и данные по зрительскому голосованию, озвученные глашатаями в прямом эфире в финале конкурса, будут суммироваться. Жюри и зрители будут давать оценки отдельно. Напомним, что новая система голосования, примененная в прогшлом году, позволяет держать интригу до конца, чтобы вплоть до озвучивания последних результатов голосования не было известно, кто одержит победу.

 

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