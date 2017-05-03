Как определить признаки нервного срыва

- 03.05.2017 11:32
Как определить признаки нервного срыва

В современном мире стрессы уже не являются чем-то из ряда вон выходящим, и многие знают, как с ними бороться и даже предупредить. Особое внимание стоит уделять такой проблеме, как нервный срыв, ведь от него немногие могут уберечься.

Так, несмотря на то, что нервный срыв - это не психическое расстройство, все же нельзя пускать это состояние на самотек, ведь в будущем от этого будут возникать новые, куда более серьезные расстройства. Так, стоит знать, что нервные срывы возникают из-за подавляемых стрессов.

Нервные срывы иногда вызывают у человека желание больше спать. Нередко их могут спутать с началом депрессии. Однако важно знать, что именно повышенная утомляемость - один из признаков, которыми организм сигналит вам о приближающемся нервном срыве. Так, если человек подавляет свои чувства, скрывает их, держит стресс в себе, это требует от него определенных усилий и, само собой, энергии. Вследствие этого у некоторых людей может усилиться аппетит, однако у некоторых людей стрессы сопровождаются обратным явлением - потерей аппетита.

При стрессах в кровь выделяется гормон кортизол, из-за чего в крови подскакивает уровень сахара, отсюда и берется желание есть все подряд либо полное отсутствие аппетита. Нервные срывы также могут сопровождаться болью в животе, головной болью. Расстройства кишечника, запоры и другие проблемы с пищеварением также могут служить сигналами о нервном срыве.

Иногда такие проявления объясняются психосоматикой, то есть, они прекращаются, когда психологическая обстановка нормализуется. Однако если нервный срыв затягивается, то проблемы со здоровьем могут обрести хронический характер. Сществуют признаки нервного срыва, которые являются "классическими" - это учащение дыхания, а также стесняющие ощущения в груди. Человек старается неглубоко и быстро дышать, поскольку кажется, что это позволит облегчить состояние, однако поверхностное дыхание не помогает и даже усугубляет ситуацию.

 

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