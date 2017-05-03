В Китае научились получать бензин из воздуха

- 03.05.2017 11:05
В Китае научились получать бензин из воздуха

Исследователи лаборатории китайского Института химической науки поделились необычным открытием. С помощью катализатора им удалось добыть из воздуха бензин. Результаты исследований и открытие были опубликованы в научной статье в журнале Nature Communications.

Так, специальный катализатор создан на основе наночастиц железа, благодаря которым углекислый газ и водород прекращаются в смесь углеводородов, напоминающих по своим свойствам бензин.

Ученые полагают, что благодаря открытию человечество может начать эффективную борьбу с глобальным потеплением, а также разрешить вопрос природных ископаемых, запас которых не будет вечным. Катализатор позволяет трансформировать углекислый газ в углеводород, который является основной составляющей различных высокооктановых видов топлива и бензина в том числе. Однако на этом достижения катализатора не заканчиваются.

Устройство по получению топлива из воздуха включает в себя цеолиты и 2 компонента наночастиц оксида железа и натрия. Цеолиты представляют собой наночастицы силиката алюминия, пустые внутри. Их нередко используют для различных катализаторов в качестве оболочки и применяют в процессах очищения воды. Китайские ученые полагают, что сочетание эьтих компоенентов позволит всоздать своего рода вечный катализатор. Через 300 часов работы его эффективность снижается всего на 6% и в дальнейшем стабилизируется на единой отметке. Их полученных веществ аналогом бензина после трансформации стали 96% углекислоты. В метан превратились 4% СО2.

Платиновая Буковина

Ключові слова: топливо из воздуха, катализатор для получения топлива из воздуха

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