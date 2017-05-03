



В детсадах Черновцов безопасность ставят на особый контроль - 03.05.2017 10:02

В управлении образования Черновцов отмечают, что на особом контроле у них находится проблема безопасности в детских садах.

По словам заместителя начальника управления Нины Витковской, случаи похищения детей в последние годы участились. Для того, тчобы уберечь детей, Министерство образования прислало рекомендационное письмо, согласно которому предлагается ограничивать в течение дня доступ посторонних лиц в дошкольные и учебные заведения.

Руководители учебных заведений отмечают, что рекомендации об усилении контроля за безопасностью детей выданы в соответствии с приказом Черновицкого управления образования. В то же время, в дошкольных учебных заведениях все езще не было принято единогласное решение.

В каждом саду вопросы безопасности решаются руководством вместе с родителями. К единому решению пришли в некоторых садиках, и договорились насчет того, что в заведении будут открыты все ворота во время, когда детей приводят в сад и забирают. В остальное время открытым будет только один вход.

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