В детсадах Черновцов безопасность ставят на особый контроль

- 03.05.2017 10:02
В детсадах Черновцов безопасность ставят на особый контроль

В управлении образования Черновцов отмечают, что на особом контроле  у них находится проблема безопасности в детских садах.

По словам заместителя начальника управления Нины Витковской, случаи похищения детей в последние годы участились. Для того, тчобы уберечь детей, Министерство образования прислало рекомендационное письмо, согласно которому предлагается ограничивать в течение дня доступ посторонних лиц в дошкольные и учебные заведения.

Руководители учебных заведений отмечают, что рекомендации об усилении контроля за безопасностью детей выданы в соответствии с приказом Черновицкого управления образования. В то же время, в дошкольных учебных заведениях все езще не было принято единогласное решение.

В каждом саду вопросы безопасности решаются руководством вместе с родителями. К единому решению пришли в некоторых садиках, и договорились насчет того, что в заведении будут открыты все ворота во время, когда детей приводят в сад и забирают. В остальное время открытым будет только один вход.

Платиновая Буковина

Ключові слова: черновцы детские садики, безопасность детских садов черновцов

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

С 8 мая в Украину снова придет похолодание Ощутимое похолодание в Украине наступит уже на следующей неделе - с 8 мая.
- 03.05.2017 17:08
Британцы предлагают спать в тренажерном зале Недосыпание и бессонница входят в число самых распространенных проблем современного человека. Как решить проблему с недостатком сна, придумали
- 03.05.2017 16:46
Черновцы начинают празднование Всемирного дня вышиванки В Черновцах празднование Всемирного дня вышиванки стартует заранее - уже с 4 мая. Первым праздничным мероприятием станет открытие выставки «Україна
- 03.05.2017 16:01
Кабмин снизил социальные нормы для расчета субсидий Постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому снижаются социальные нормативы на использования электроэнергии, газа и тепловой энергии
- 03.05.2017 15:10
Из Третьяковской галереи эвакуировали посетителей и персонал Из здания Третьяковской галереи в Москве, расположенного в Лаврушинском переулке, в среду, 3 мая, были эвакуированы посетители и сотрудники
- 03.05.2017 14:40
Ресторан Бризоль открыл сезон! Ресторан Бризоль в Черновцах открывает новый сезон! Это просторный и светлый ресторан, интерьер которого выполнен в классическом стиле, который заряжает праздничным и
- 03.05.2017 13:29
Состав украинского жюри на Евровидение-2017 Каждая страна-участница песенного конкурса Евровидение-2017 определилась с составом международного жюри. Свой состав жюри озвучили также
- 03.05.2017 12:26
Как определить признаки нервного срыва В современном мире стрессы уже не являются чем-то из ряда вон выходящим, и многие знают, как с ними бороться и даже предупредить
- 03.05.2017 11:32
В Китае научились получать бензин из воздуха Исследователи лаборатории китайского Института химической науки поделились необычным открытием. С помощью катализатора им удалось добыть из воздуха
- 03.05.2017 11:05
В фан-зоне Евровидения-2017 забраковали порядка 40 мест На все девять шоу в рамках Евровидения-2017 можно купить билеты в фан-зону. Как стало известно, на сайте официального билетного агента Евровидения
- 03.05.2017 10:36

Всі новини