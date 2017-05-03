



В зоне АТО за сутки один погибший и семеро раненных - 03.05.2017 09:39

В пресс-центре штаба АТО отмечают, что в за прошедшие сутки украинские военные в зоне АТО понесли потери. В частности, под обстрел попали позиции одной из механизиролванных бригад в районе Авдеевки. В результате обстрелов один военнослужащий украинской армии погиб.

В целом, за прошедшие сутки стрельбу по опорным пунктам сил АТО террористы открывали 63 раза. Кроме того, ранения получили семеро украинских бойцов.

Обстрел на Донецком направлении осуществлялся в районе шахты Бутовка, Авдеевки, Каменки, Луганского, Невельсокго, Троицкого, Зайцевого. Что касается Луганского направления, то здесь под обсттрелами оказались Новозвановка, Новоалександровка, Станица Луганская, Катериновка, Крымское, Валуйское.

На Приморском направлении обстрелу подверглись такие населенные пункты, как Широкино, Павлополь, Славное, Гнутово, Чермалык, Лебединское, Красногоровка, Марьинка и Водяное.

Сепаратисты заявляют, что обстрелы осуществляются с украинской стороны.

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