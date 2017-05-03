Янукович протестует против заочного суда

- 03.05.2017 09:24
Янукович протестует против заочного суда

Беглый президент Виктор Янукович снова обратился в Европейский суд по правам человека. Экс-президент полагает, что его заочное осуждение по статье "Государственная измена" является незаконным.

Как отмечает адвокат Януковича, его клиент считает , что украинские власти нарушают его право участвовать в судебных заседаниях. Правозащитник отметил что иск в ЕСПЧ уже подисан, и его уже передали английским адвокатам для подачи в Европейский суд.

Сердюк также полагает, что Генеральной прокуратуре Украины не выгодно участие Янувича в суде, потому они предпринимают различные попытки, чтобы проводить суд заочно. ПРи этом, Янукович подал заявление о том, чтобы в судебном процессе ему обеспечили присутствие.

Также правозащитник отметил, что будет присутствовать 4 мая в Оболонском районном суде Киева на подготовительном заседании.

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Ключові слова: дело о госизмене януковича, янукович иск в ЕСПЧ

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