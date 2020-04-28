Где смотреть бой Кличко-Джошуа 30 04 2017- 28.04.2017 16:07
Ожидаемый поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится уже вскоре - 30 апреля. В своей победе, как отмечается, уверены оба боксера. При этом, и украинец, и британец, находятся в отличной спортивной форме.
По словам Джошуа, на предстоящий поединок он не настроен по-боевому, поскольку от этого поединка не зависит продолжение либо завершение его карьеры. В то же время, он убежден, что если Кличко проиграет, то он однозначно повесит перчатки на гвоздь.
Владимир же высоко оценил физическую форму своего соперника, но отметил, что это вряд ли станет преградой на пути к победе. Украинец отметил, что он обладает богатым опытом, который поможет ему выиграть даже для домашней для соперника арене.
Напомним, что бой Кличко-Джошуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 29 апреля. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале Интер - в 1:00 по киевскому времени 30 апреля.
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