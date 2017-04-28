Суд в Черновцах отменил проезд по 3 грн- 28.04.2017 15:21
Решение Черновицкого городского совета, согласно которым отменялось решение исполкома о повышении тарифов на проезд в маршрутках до 4 гривен (с 1 апреля), было приостановлено Шевченковским городским судом.
Шевченковский районный суд Черновцов отмечает - с иском против Черновицкого городского совета обратилось малое предприятие "Тарас". Иск касался признания противоправным решения 26 сессии городского совета №638 от 10 апреля 2017 года, а также отмены этого решения. Истец обращался также с остановкой действия обжалуемого решения до того, как дело не будет решено по сути, а постановлени не суда не обретет законную силу.
Так, ходатайство ПП "Тарас" было удовлетворено судом в полной мере, о чем указывается в судебном постановлении.
Напомним, 10 апреля Черновицкий городской совет отменил решение исполкома горсовета об установке с 1 апреля текущего года нового тарифа на проезд в маршрутках до 4 гривен вместо 3. Ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук заявлял о том, что решение депутатов горсовета об отмене повышения тарифов на проезд он подписал, однако не понимает, как его можно будет воплотить в жизнь.
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