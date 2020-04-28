В Шри-Ланке разрешили усыновлять животных- 28.04.2017 14:32
Ранее в Шри-Ланке действовал закон о защите животных, согласно которому для сохранения популяции слонов в дикой природе запрещалось их одомашнивание.
Теперь местное правительство разрешило "усыновлять" слонов богатым людям и храмам. Дело в том, что слоны, которые почитаются в стране как связенные животные, стали в последнее время символом статуса у богачей.
Запрет на одомашнивание слоном был отменен представителем округа Раджита Сенаратне. По его словам, сохранение культурных ценностей страны так же важно, как и сохранение животных в их естественной стране обитания. Так, в Шри-Ланке теперь разрешается усыновлять маленьких слонят богатыми людьми. Для этого за каждого слона необходимо внести плату в размере 10 миллионов рупий, что примерно равно 66 тысячам долларов. При этом, был составлен список необходимых условий по содержанию слона, по его кормлению, а также отсутствию в отношении животного насильственных мер.
Кроме того, храмы также имеют возможность усыновления слоненка, причем. на бесплатной основе.
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