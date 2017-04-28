



Деньги Януковича и компании перечислили Госказначейству Украины - 28.04.2017 13:15

Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, конфискованные средства Януковича и его окружения были перечислены на счета Госказначейства. Об этом глава государства сообщил во время церемонии передачи средств связи украинским пограничникам из США.

Порошенко отметил, что следствие подошло к концу и было озвучено решение суда, которое вступило в силу сегодня в полночь. Речь идет о конфискации принадлежавших экс-президенту и его окружению 1,4 миллиарда долларов США. Президент акцентировал внимание, что эти средства были украдены у украинского народа, и они принадлежат кажолому. Благодаря объединенным действиям следователей Генеральной прокуратуры удалось восстановить справедливость и вернуть указанные финансы в государственный бюджет. Так, с заблокированных счетов деньги были перечислены в Государственное казначейство.

По обращению президента, в первую очередь ихз этих средств предполагается выделение денег на восстановление боеспособности Вооруженных сил Украины, СБУ и Национальной гвардии. Порошенко отметил, что он обратился к Кабмину и Верховной Раде для внесения соответствующих изменений в государственный бюджет. Предполагается выделение средств на строительство украинского завода по производству боеприпасов, закупки контрбатарейных радаров, новейших дронов, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, часть конфискованных средств предполагается использовать для социальной защиты наименее защищенных слоев населения, в особенности, для создания инфраструктуры, которая будет достаточно долго служить на пользу украинскому народу.

Платиновая Буковина

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