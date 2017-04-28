



Почему нельзя отказываться от молокопродуктов - 28.04.2017 12:19

В Великобритании по результатам исследования было установлено, что среди людей в возрасте от 18 до 35 лет 70% людей соблюдали диету. Употребление молочных продуктов либо полностью исключили из рациона, либо ограничили их употребление 20%.

Такие данные приводят ученые их Национального общества остеопороза в Великобритании.

В молочных продуктах, как известно, содержится большое количество кальция, необходимого для нормального роста и укрепления костей. Отказ или ограничение употребления молока и молочных продуктов в молодом возрасте увеличивает риск возникновения в дальнейшем остеопороза. Так, в настоящее время из-за ломкости и хрупкости костей остеопороз возникает практически у 50% женщин и каждого пятого мужчину в возрасте от 50 лет.

Диетологи пришли к выводу, что так называемое "чистое" питания у молодых людей в возрасте до 25 лет сейчас наиболее распространено. Чистое питание заключается в исключении их меню целых групп продуктов питания. Для молодых людей в возрасте до 25 лет характерны подписки в социальных сетях на блогеров, которые рассказывают о питании, диетах и здоровье. Представители других возрастных групп подписываются на таких блогеров гораздо реже.

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