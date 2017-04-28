



В какие больницы Черновцов можно записаться онлайн - 28.04.2017 11:26

Как сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета, ряд амбулаторно-лечебных учреждений Черновцов получили собственные веб-сайты, на которых размещается полезная информация о работе учреждения. Так, можно не только ознакомиться с графиком работы больницы, но и записаться онлайн на прием к нужному врачу.

Отмечается, что возможность записи на прием к врачу через интернет-сайт вводится постепенно. В связи с этим черновчан призывают обращаться с администрацию лечебных заведений с предлжениями либо вопросами по поводу устранения недочетов. Это необходимо, чтобы сайты лечебных учреждений работали оперативно и максимально эффективно.

Ниже предлагаем ознакомиться с перечнем медицинских учреждений в Черновцах, которые предлагают возможность онлайн-записи на прием к врачу через сайт:

«Городская поликлиника № 1» mp1.muoz.org



«Городская поликлиника № 2» mp2.muoz.org



«Городская поликлиника № 3» mp3.muoz.org

«Городская поликлиника № 5» mp5.muoz.org

«Городская детская поликлиника» mdp.muoz.org

«Городская детская клиническая больница» mdkl.muoz.org

«Городской клинический роддом № 1» pb1.muoz.org



«Городской клинический роддом № 2» pb2.muoz.org

Центр первичной медицинско-санитарной помощи «Роша» cpmsdr.muoz.org

Центр первичной медицинско-санитарной помощи «Садгора» cpmsds.muoz.org

Платиновая Буковина

Всі новини