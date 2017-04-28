



Украина улучшает позиции в рейтингах свободы прессы - 28.04.2017 10:59

В мировом рейтинге свободы прессы по итогам 2016 года Украина поднялась на один пункт, заняв 111 место, как сообщается в отчете организации Freedom House.

Стоит отметить, что в рейтинге 2015 года Украина находилась на 112 месте. В докладе отмечается, что за пршлый год в украинском законодательстве отмечалось продолжение реформ, а также дальнейшее совершенствование, во собенности, в медийной сфере. летом 2016 года президентом Украины Петром Порошенко был подписан закон о переходе государственных теле- и радиокомпаний в информационные агенства общего вещания на облегченных условиях. Данный процесс, как отмечается, стартовал еще в 2014 году, и в 2016 получил серьезный толчок.

Также в Freedom House отметили, что украинские власти снизили давление государства на печатные СМИ. В ноябре был принят закон о приватизации печатных СМИ, которых в общей сложности насчитывается 244. Многие из них отнросятся к городским и региональным печатным изданиям. Не остался без внимания и доступ журналистов на Донбасс, поскольку начиная с 2014 года, доступ в отдельные регионы Донецкой и Луганской областей для представителей СМИ по-прежнему остается ограниченным.

При этом, в отношении представителей прессы с 2014 года уровень насилия снизился, несмотря на то, что на представителей СМИ все еще совершаются нападения.

В рейтинге международной организации "Репортеры без границ", которая также рассматривает свободу прессы, по сравнению с прошлым годом Украина продемонстрировала больший прогресс, поднявшись на 5 позиций. В рейтинге "Репортеров без границ" Украина занимает 102-е место.

Платиновая Буковина

Всі новини