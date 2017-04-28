Опубликован новый промо-ролик Евровидения-2017

- 28.04.2017 10:37
Опубликован новый промо-ролик Евровидения-2017

Евровидение-2017, которое состоится в следующем месяце в Киеве, с каждым днем становится все ближе. В преддверии старта международного песенного конкурса был опубликован очередной промо-ролик, приглашающий в Украину.

Стоит отметить, что в новом видео всех приглашают радоваться разнообразию, ведь это и есть слоган Евровидения в нынешнем году - "Celebrate diversity!" (Да здравствует разнообразие!).

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Также можно заметить, что среди различных кадров в ролике демонстрируется также Крым, в частности - знаменитое Ласточкино гнездо.

Напомним, Украина активно готовится принять Евровидение-2017. Как сообщается, за безопасностью и соблюдением правопорядка будут следить 16000 силовиков До 14 мая включительно правохранительные органы в столице Украины булдут работать в усиленном режиме. 

Полуфинальные выступления, которые будут показаны в прямом эфире, состоятся 9 и 11 мая. Финальное шоу пройдет 13 мая. Рок-группа О.Тorvald, одержавшая победу в национальном отборе, представит на домашнем конкурсе выступление на песню Time.

В нынешнем году в Евровидение-2017 не будет участвовать Россия. Выбранная российским Первым каналом певица Юлия Самойлова в 2015 году выступала в оккупированном Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство. Это привело к тому, что она попала в базу данных "Миротворца" и получила запрет на въезд в Украину сроком на три года. Возможности выступать в конкурсе дистанционно либо заявить другого участника Россия отвергла, полностью отказавшись от участия в Евровидении-2017. Также были озвучены заявления по поводу того, что федеральные каналы РФ не будут транслировать конкурс на территории России. Самойлова же сможет выступить в последующих конкурсах.

Платиновая Буковина

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