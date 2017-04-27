В Черновцах прошел Чемпионат Украины по рукопашному бою- 28.04.2017 09:43
В Черновцах с 24 по 27 апреля прошел Чемпионат Украины по универсальному бою. Спортивное мероприятие было организовано при поддержке охранно-детективного агентства "Гарант" и общественной организации "Золотые львы Черной сотни".
Как и в соревнованиях по рукопашному бою, на Чемпионате по универсальному бою также были соревнования по преодолению полосы препятствий, метанию ножа и прицельной стрельбе.
Так, команда Черновицкой области завоевала первое общекомандное место на Чемпионате Украины.
Что касается индивидуальных достижений наших земляков, то в день финальных соревнований буковинец Иван Зварич отметил день рождения. В этот день он не смог одержать победу в полосе препятствий и в первом раунде на ринге, однако все же смог добиться эффектной победы, переиграв соперника на ринге в трех последующих раундах на ринге.
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