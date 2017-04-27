



В стычках в македонском парламенте пострадало 77 человек - 28.04.2017 09:21

Вечером четверга, 27 апреля, у здания парламента Македонии произошли столкновения между митингующими и представителями полиции. Стычки имели место также и внутри здания парламента. Как стало известно, в общей сложности вчера в результате этих событий было ранено 77 человек.

Данные местной полиции сообщают о том, что среди пострадавших - 3 депутатов македонского парламента, а также 22 полицейских.

После того, как стало известно, что социал-демократы совместно с партиями-представителями албанского национального меньшинства, выбрали в качестве нового руководителя парламента этнического албанца Талата Джафери, участники демонстрации, преимущественно, сторонники экс-премьера Николы Груевски, прорвались сквозь полицейские заграждения и проникли в здание парламента. Уже внутри здания в ходе столкновений был ранен лидер социал-демократорв Зоран Заев, а также несколько его коллег по партии.

Президент Македонии Гьорге Иванов вскоре выступил на телевидение с видеообращением, в котором призвал граждан к ответственному и серьезному поведению. Представители ЕС также с осуждением высказались о проявлениях насилия в ходе акций протеста. О неприемлимых действиях, в частности, заявила представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности ЕС Федерика Могерини. Также не оставил происшествие без внимания и еврокомиссиар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, который отметил, что в парламенте для насилия не должно быть места.

Отметим, что в Македонии глубокий политический кризис начался с декабря 2016 года. Зимой на выборах победу одержала политсила бывшего премьер-министра Груевский. Однако возобновить коалицию и назначить правительство не удалось. Так, находящиеся при власти консерваторы не могут прийти к соглашению с социал-демократами касаемо введения в качестве второго официального языка албанского.

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