



В Китае проверяют работу дворников - 27.04.2017 17:16

Работу дворников в Китае определяют по особым критериям, установленным городскими администрациями. Так, на улицах города собирается пыль, которую предстоит взвесить. Это и является основным показателем качества работы дворников.

Городские улицы были разделены муниципалитетами на три категории, для которых установили особые стандарты. Допустимая масса пыли для одного квадратного метра улицы I категории не должна превышать 5 граммов. 10 грамм - максимальная масса для улиц II категории, и для III категории улиц допускается до 20 грамм пыли.

Стоит отметить, что улицы на предмет пыли проводятся без каких-либо предупреждения и выборочно. Инспектор ограждает квадратный метр дороги и собирает пыль, которую предстоит взвесить. Если допустимые стандарты будут превышены, ответственный за уборку данного участка дворник получает один штрафной балл. При наборе трех баллов уборщика уволят, а его работодателей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Решение властей не особенно порадовало сотрудников коммунальных предприятий. Так, чтобы соблюдать предписанные стандарты чистоты, дворникам приходится работать сверхурочно. Так, только для I категории дороги приходится убирать с 4:00 до 18:00 до 4-5 раз.

Пользователи социальных сетей также не разделяют энтузиазм властей и считают, что к уборщикам относятся не справедливо. Стоит отметить, что уровень загрязнения воздуха также играет далеко не последнюю роль. К примеру, при нормах от 0 до 50, согласно индексу качества воздуха этот показатель в Сиане составляет 153.

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