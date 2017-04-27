



Кто будет подавать е-декларации в 2018 году - 27.04.2017 17:03

Первые электронные декларации украинские общественные активисты будут подавать в 2018 году. Об том сообщили представители Национального агентства по предотвращению коррупции.

О существенных изменениях состояния имущества нужно сообщать, начиная с 30 марта 2017 года, отмечают в НАПК. Декларация подразумеает отчетность за период с 30 марта по 31 декабря 2017 года.

После вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", с 1 января 2018 года список лиц, на которых распространяется обязанность подачи электронной декларации о доходах, будет расширен.

В частности, о своих доходах должны будут отчитываться физические лица, которые входят в состав наблюдательного совета государственного предприятия, государственной организации или банка, которые в качестве цели имеют получение прибыли, члены конкурсных комиссий, которые были образованы согласно Закону Украины "О государственной службе", а также членов Общественного совета добродетели, который был образован согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Также электронные декларации обязаны будут подавать члены общественных советов, советов общественного контроля, которые были созданы при государственных органах и которые принимают решения по кадровым вопросам, мониторингу, подготовке и оценке выполнения программ, направленных на борьбу с коррупцией.

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