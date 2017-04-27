



Первый рейс Черновцы-Бергамо запускают с 28 04 2017 - 27.04.2017 14:51

Новый авиарейс, который объединит Черновцы и итальянский город Бергамо, расположенный недалеко от Милана, запускается уже завтра, 28 апреля. На настоящий момент аэропорт Черновцы принимает два рейса в Киев.

В соответствии с расписанием, предоставленным международным аэропортом Черновцы, самолет в Бергамо вылетает в 23:25. В обратном направлении рейс будет осуществлен в воскресенье.

Пока что не озвучиваются данные о количестве проданных билетов на новый рейс.

Стоит отметить, что новый рейс обслуживаеш самолет Embraer 145, рассчитанный на 50 мест. Компанией-перевозчиком выступают Международные авиалинии Украины.

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