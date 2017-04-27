



10 буковинских студентов получат президентскую стипендию - 27.04.2017 14:20

Во втором семестре текущего учебного года академическую стипендию Президента Украины будут получать десять студентов учебных заведений Черновицкой области.

Соответствующая информация приведена в указе Министерства образования и науки Украины от 26 апреля.

Так, президентскую стипендия назначили студентам ЧНУ Тарасу Яремаку, Катерине карпо, Алене Прозоровой и Яне Георгиеш. Также стипендии назначены Виолетте Бойко из Черновицкого колледжа дизайна и экономики, студентке ЧТЭИ КНТЭУ Анне Вишневской, студентке Кицманского техникума Подольского государственного аграрно-технического университета Людмиле Гелете, Федору Москаленко из Черновицкого политехнического колледжа, Елене Точенюк из Черновицкого государственного коммерческого техникума, а также Андриане Лазаренко из Черновицкого индустриального колледжа.

В зависимости от уровня аккредитации вуза, в котором обучается студент, будет зависеть размер президентской стипендии. Так, согласно действующему законодательству, ее размер колеблется в пределах 1200-2300 гривен в месяц.

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