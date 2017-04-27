УЦОКО подвели итоги регистрации на ЗНО 2017

- 27.04.2017 13:41
УЦОКО подвели итоги регистрации на ЗНО 2017

Обработка регистрационных данных лиц, подавших документы для участия во внешнем независимом оценивании знаний в рамках основной сессии, была завершена Украинским и региональными центрами оценивания качества образования.

В УЦОКО отмечают, что в нынешнем году для участия в основной сессии тестирования зарегистрировалось 240 881 человек. Большую часть участников ЗНО 2017 составляют выпускники общеобразовательных заведений 2017 года (192 778 участников). Для них результаты по отдельным предметам будет учитываться в качестве государственной итоговой аттестации. В нынешнем году количество участников тестирования меньше, по сравнению с прошлым годом.

Участников по украинскому языку и литературе зарегистрировалось наибольшее количество участников - 239 945 лиц. 182 219 лиц подали заявки на участие в ЗНО по истории Украины, и 113 113 участника - по математике. Основываясь на данных прошлого года, в УЦОКО отмечают, что количество участников, желающих сдать тестирование по географии и биологии, увеличилось.

В Киее больше всего зарегистрировалось потенциальных абитуриентов - 19 603 участников. Далее по количеству идет Днепропетровская область - 19 207 участников, 16124 - во Львовской области, 15326 - в Харьковской области, 14 799 - в Одесской области. В Луганской и Тернопольской областях количество желающих сдать ЗНО-2017 - наименьшее, и составило соответственно 3 909 и 5 785 участников.

Украинский язык и литература является обязательным предметом ЗНО, потому его будут сдавать все. Вторым по популярности предметом является история Украины, которую в нынешнем году будут сдаваь 71,72% от общего количества зарегистрировашихся участников. Далее с 40,23% идет математика, 28,88% участников ЗНО-2017 будут сдавать биологию, и 25,9% планируют сдавать английский язык. 6,55% и 2,49% участников планируют сдавать соответственно физику и химию.

 

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