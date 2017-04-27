



Рейтинг самых безопасных городов мира 2017 - 27.04.2017 12:13

Портал Numbeo составил рейтинг безопасности городов мира. Всего в рейтинге свою оценку получили 378 городов. Рейтинг рассчитывался на основании уровня преступности. Если уровень был ниже 20 баллов, то город относится к безопасным.

Самым безопасным в мире городом был признан Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, который обладает индексом 14,4. Далее в рейтинге следуют немецкий Мюнхен, китайский Тайбэй, швейцарский город Базель, Доха (Катар), а также Сингапур и Цюрих.



Полиция Абу-Даби информирует, что по состоянию на 2011 год на 100 тысяч жителей города приходилось 119,8 преступления. Показатель в 2013 году составил 110,2, и уже 83,8 - в 2015 году.

По слоdам Шейха Саифа бин Зайеда, вице-премьер-министра и главы МВД ОАЭ, среди других стран мира в Эмиратах - самый низкий уровень насильственных преступлений. По поводу ненасильственных перступлений, то данные полиции по ОАЭ следующие - чаще всего здесь нарушают правила дорожного движения, осуществляют мелкие кражи и идут на мошенничества, а также совершают киберперступления. В других случаях нарушения касаются употребления спиртного, проституции, сексуальных домагательств, а также публичных проявлений любви. Напомним, все это находится в Эмиратах под запретом.

Низким уровнем преступности в городах считается уровень между 20 и 40 баллами. К таким городам в рейтинге отнесены швейцарский Берн, Гонконг и Минск. Именно Минск стал самым безопасным городом из стран СНГ, заняв 28-е место рейтинга.

Умеренный уровень преступности знаменуется 45 баллами и выше. Здесь отметились Москва, Стокгольм, Афины, София, окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, а также Дублин.

Что касается украинских городов, то в рейтинг попали три города. Наиболее безопасным оказался Львов с уровнем преступности 40,87, далее идут Киев и Харьков, индекс преступности в которых составил 50,05 и 52,46 соответственно.

Платиновая Буковина

Всі новини