



Риски терактов на Евровидении-2017 - 27.04.2017 11:40

По словам генерала-майора Василия Вовка, занимавшего в прошлом пост руководителя Главного следственного управления СБУ, оцениваются риски терактов на евровидении-2017 в Киеве. Так, в стране есть "горячие" люди, готовые ради собствненого пиара сымитировать теракт.

Вовк отметил, что такие личности могут ради пиара поджечь спички с дымовой шашкой, заявив потом, что речь идет о терроритическом акте, совершенном ФСБ. По его мнению, таких личностей необходимо наказывать так же, как и наказывают изменников родины, людей, совершивших убийство, а также других лиц, совершивших тяжкие преступления.

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Генерал отметил, что тему терактов на Евровидении-2017 в Киеве активно муссируют также и в российских СМИ, и делается это, судя по всему, в меркантильных целях. Вовк отметил, что российские журналисты обычно подхватывают все, что может быть на слуху у людей, и развивают эту тему. Украине обязательно необходимо быть готовой ко всему. Вовк также отметил, что сейчас проводятся необходимые учения, также предстоит составить план определенных мер.

Отметим, что недавно одно из ключевых российских новостных агентств распространило "новость" о том, что на Евровидении в Киеве планируется проведение теракта, который будет осуществлен Службой безопасности Украины.

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