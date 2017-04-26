



Созданы абсолютно прозрачные джинсы - 26.04.2017 17:14

Магазин модной одежды Topshop приготовил для свих поклонников необычный элемент одежды. Недавно были презентованы джинсовые брюки с пластиковыми вставками. Впрочем, новинка не обрела ожидаемой популярности - инсайдеры и блогеры разнесли такие джинсы в пух и прах.

На этот раз в Topshop решили пойти дальше и создали абсолютно прозрачные брюки из пластика, также именуемые джинсами. Непрозрачной остается только строчка и фурнитура.

Средняя стоимость таких странных джинсов составляет порядка 100 долларов. Как заявляет производитель, данный элемент одежды отлично подойдет создания экстравагантных образов на тематических вечеринках или различных фестивалях.

Безусловно, в обычной жизни пластиковые джинсы вряд ли могут быть применимы, но производитель советует сочетать их с привычными нам вещами, к примеру, свитерами или блузами оверсайз, жакетами с пайетками, кардиганами, с платьями и даже бикини. В социальных сетях уже вовсю шутят об этих брюках, предполагая, что современная мода сошла с ума.

Платиновая Буковина

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