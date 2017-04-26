Созданы абсолютно прозрачные джинсы

- 26.04.2017 17:14
Созданы абсолютно прозрачные джинсы

Магазин модной одежды Topshop приготовил для свих поклонников необычный элемент одежды. Недавно были презентованы джинсовые брюки с пластиковыми вставками. Впрочем, новинка не обрела ожидаемой популярности - инсайдеры и блогеры разнесли такие джинсы в пух и прах.

На этот раз в Topshop решили пойти дальше и создали абсолютно прозрачные брюки из пластика, также именуемые джинсами. Непрозрачной остается только строчка и фурнитура.

Средняя стоимость таких странных джинсов составляет порядка 100 долларов. Как заявляет производитель, данный элемент одежды отлично подойдет создания экстравагантных образов на тематических вечеринках или различных фестивалях.

Безусловно, в обычной жизни пластиковые джинсы вряд ли могут быть применимы, но производитель советует сочетать их с привычными нам вещами, к примеру, свитерами или блузами оверсайз, жакетами с пайетками, кардиганами, с платьями и даже бикини. В социальных сетях уже вовсю шутят об этих брюках, предполагая, что современная мода сошла с ума.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пластиковые джинсы топшоп, пластиковые джинсы, джинсы из пластика, прозрачные джинсы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Украинец в крымской тюрьме покончил с собой Один из заключенных в тюрьме в Крыму - украинец Андрей Лугин - в знак протеста против перемещения в российскую колонию покончил с собой.
- 26.04.2017 15:34
Черновцы могут получить из Бухареста 100 троллейбусов По словам мэра Бухареста Габриэлы Фири, местные власти готовы передать Черновцам 100 б/у троллейбусов. Об этом говорится в официальном
- 26.04.2017 14:50
Монетизацмий субсидий: украинцы получат по 700 грн Решение о монетизации суммы сэкономленной жилищной субсидии, в особенности, на оплату электроэнергии и газа
- 26.04.2017 14:23
Химические атаки в Сирии совершал режим Асада - Франция Французская разведка предоставила доказательства того факта, что во время атаки на город Хан-Шейхун рядом с Идлибом (Сирия) правительственные
- 26.04.2017 13:50
Резкое обострение конфликта в зоне АТО 26 04 2017 В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отмечается обострение ситуации.
- 26.04.2017 13:27
В Киеве к Евровидению-2017 пустят речные трамваи К Евровидению-2017 в Киеве начнут курсировать речные трамвайчики. Как сообщается, данный транспорт будет сообщать
- 26.04.2017 12:17
ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 26 04 2017. Фото В Черновцах в среду, 26 апреля, на улице Южно-Окружной произошла автомобильная авария. Происшествие случилось примерно в 11:30.
- 26.04.2017 11:49
Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали на Буковине По информации пресс-службы Черновицкого пограничного отряда, вечером вторника, 25 апреля, в пропускном пункте Мамалыга
- 26.04.2017 11:16
Наилучшие цвета для хорошего настроения Цвета оказывают влияние на человека и способны поднять настроение и даже успокоить нервы. Рызличные цвета могут восприниматься с дискомфортом
- 26.04.2017 10:56
Почему в Антарктиде течет кровавый водопад Группа ученых во главе с представителями Университета Аляски провели исследования таинственного Кровавого водопада, который находится в Антарктиде. Наконец,
- 26.04.2017 10:06

Всі новини