



Украинец в крымской тюрьме покончил с собой - 26.04.2017 15:34

Один из заключенных в тюрьме в Крыму - украинец Андрей Лугин - в знак протеста против перемещения в российскую колонию покончил с собой.

Как сообщается на официальном сайте Центра информации о правах человека, Лугин совершил акт суицида, порезав себе вены.

В 2010 году Апелляционный суд АРК приговорил Андрея Лугина к тюремному заключению. Как сообщила супруга Лугина Ирина, ее супруг протестовал против перемещения в колонию России. Его вместе с другим заключеным - тоже гражданином Украины Юрием Михайловым - намеревались 26 апреля этапировать в одну из колоний Мордовии. Кроме того, Лугин высказывал протест против отсутствия надлежащего медицинского обслуживания и лечения.

Сначала Андрей Лугин заявил о сухой голодовке, протестуя против перемещения. На следующий день голодовку объявил с тем же требованием Михайлов. В итоге лугин наложил на себя руки.

Стоит отметить, что Лугин ранее заявлял о насильном навязывании гражданства РФ, потому требовал передать его для дальнейшего отбывания наказания на территорию Украины.

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