



Черновцы могут получить из Бухареста 100 троллейбусов - 26.04.2017 14:50

По словам мэра Бухареста Габриэлы Фири, местные власти готовы передать Черновцам 100 б/у троллейбусов. Об этом говорится в официальном письме, которое пришло на адрес Черновицкого городского совета.

Предварительно, как сообщил черновицкий городской голова Алексей Каспрук, речь идет о передаче 100 машин.

Троллейбусы были в употреблении, однако их состояние оценивается как хорошее. Также, как отметил мэр, за бюджетные средства можно будет приобрести новые низкопольные троллейбусы, что позволит полностью укомплектовать троллейбусный парк.

Каспрук выразил мнение, что по данному решению может иметь место противодействие. Однако пополнение парка электротранспорта в Черновцах таким способом позволит изменить ситуацию с городским транспортом в Черновцах. Для передачи необходимо будет разработать специальный механизм. Уже в начале мая предстоит рабочая встреча по данному вопросу.

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