Химические атаки в Сирии совершал режим Асада - Франция

- 26.04.2017 13:50
Химические атаки в Сирии совершал режим Асада - Франция

Французская разведка предоставила доказательства того факта, что во время атаки на город Хан-Шейхун рядом с Идлибом (Сирия) правительственные силы задействовали нервно-паралитический газ зарин. Результаты расследования представил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро.

Эро отметил, что процесс производства обнаруженныъ образцов зарина характерен для сирийских лабораторий. Это наводит на мысль о том, что химическая атака была осуществлена силами, подконтрольными президенту страны Башару Асаду. По словам министра, после других атак также были собраны образцы газа, которые могут быть использованы для сравнения.

Стоит напомнимть, что химическая атака на Хан-Шейхун имела место 4 апреля. В результате нападения сотни мирных сирийцев погибли и были травмированы. Среди жертв и пострадавших есть дети и женщины. Вторая газовая атака в Сирии произошла 6 апреля. Удару подвергся город Латаминах, в котором пострадало 25 человек и трое погибло.

Следующая химическая атака просзошла в Сирии 12 апреля - удар был нанесен по северному городу Карфзита. В СМИ были опубликованы снимки, на которых заметно, что газовая бомба на город была сброшена сирийским самолетом Ми-8.

Международная коалиция, как сообщает Дамаск 13 апреля, нанесла удар по предместью города Дейр-эз-Зор, который находится на востоке Сирии. Там располагается завод по производству химического оружия. Сирийское командование сообщило, что в результате атаки погибло множество людей, в том числе и представителей мирного населения.

США озвучивают обвинения в адрес РФ по поводу сокрытия участия правительства Асада в совершении химической атаки. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, провластные силы в Сирии применяли более 50 раз различное химическое оружие, в том чилсле и бомбы с хлором.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: химические атаки сирия, Сирия газовая атака, зарин Сирия, режим Башара Асада

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Созданы абсолютно прозрачные джинсы Магазин модной одежды Topshop приготовил для свих поклонников необычный элемент одежды. Недавно были презентованы джинсовые
- 26.04.2017 17:14
Украинец в крымской тюрьме покончил с собой Один из заключенных в тюрьме в Крыму - украинец Андрей Лугин - в знак протеста против перемещения в российскую колонию покончил с собой.
- 26.04.2017 15:34
Черновцы могут получить из Бухареста 100 троллейбусов По словам мэра Бухареста Габриэлы Фири, местные власти готовы передать Черновцам 100 б/у троллейбусов. Об этом говорится в официальном
- 26.04.2017 14:50
Монетизацмий субсидий: украинцы получат по 700 грн Решение о монетизации суммы сэкономленной жилищной субсидии, в особенности, на оплату электроэнергии и газа
- 26.04.2017 14:23
Резкое обострение конфликта в зоне АТО 26 04 2017 В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отмечается обострение ситуации.
- 26.04.2017 13:27
В Киеве к Евровидению-2017 пустят речные трамваи К Евровидению-2017 в Киеве начнут курсировать речные трамвайчики. Как сообщается, данный транспорт будет сообщать
- 26.04.2017 12:17
ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 26 04 2017. Фото В Черновцах в среду, 26 апреля, на улице Южно-Окружной произошла автомобильная авария. Происшествие случилось примерно в 11:30.
- 26.04.2017 11:49
Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали на Буковине По информации пресс-службы Черновицкого пограничного отряда, вечером вторника, 25 апреля, в пропускном пункте Мамалыга
- 26.04.2017 11:16
Наилучшие цвета для хорошего настроения Цвета оказывают влияние на человека и способны поднять настроение и даже успокоить нервы. Рызличные цвета могут восприниматься с дискомфортом
- 26.04.2017 10:56
Почему в Антарктиде течет кровавый водопад Группа ученых во главе с представителями Университета Аляски провели исследования таинственного Кровавого водопада, который находится в Антарктиде. Наконец,
- 26.04.2017 10:06

Всі новини