



Химические атаки в Сирии совершал режим Асада - Франция - 26.04.2017 13:50

Французская разведка предоставила доказательства того факта, что во время атаки на город Хан-Шейхун рядом с Идлибом (Сирия) правительственные силы задействовали нервно-паралитический газ зарин. Результаты расследования представил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро.

Эро отметил, что процесс производства обнаруженныъ образцов зарина характерен для сирийских лабораторий. Это наводит на мысль о том, что химическая атака была осуществлена силами, подконтрольными президенту страны Башару Асаду. По словам министра, после других атак также были собраны образцы газа, которые могут быть использованы для сравнения.

Стоит напомнимть, что химическая атака на Хан-Шейхун имела место 4 апреля. В результате нападения сотни мирных сирийцев погибли и были травмированы. Среди жертв и пострадавших есть дети и женщины. Вторая газовая атака в Сирии произошла 6 апреля. Удару подвергся город Латаминах, в котором пострадало 25 человек и трое погибло.

Следующая химическая атака просзошла в Сирии 12 апреля - удар был нанесен по северному городу Карфзита. В СМИ были опубликованы снимки, на которых заметно, что газовая бомба на город была сброшена сирийским самолетом Ми-8.

Международная коалиция, как сообщает Дамаск 13 апреля, нанесла удар по предместью города Дейр-эз-Зор, который находится на востоке Сирии. Там располагается завод по производству химического оружия. Сирийское командование сообщило, что в результате атаки погибло множество людей, в том числе и представителей мирного населения.

США озвучивают обвинения в адрес РФ по поводу сокрытия участия правительства Асада в совершении химической атаки. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, провластные силы в Сирии применяли более 50 раз различное химическое оружие, в том чилсле и бомбы с хлором.

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