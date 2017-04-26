



Резкое обострение конфликта в зоне АТО 26 04 2017 - 26.04.2017 13:27

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отмечается обострение ситуации.

Как сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, в течение прошлых суток на востоке пятеро украинских военнослужащих были ранены, трое погибло. Наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении.

Наращивание активности боевиков произошло одновременно на всех направлениях, в том числе и на Луганском направлении, где зачастую фиксируется наименьшее количество обстрелов.

В зоне АТО в течение суток 25 апреля было зафиксировано 65 обстрелов. В некоторых случаях украинские силовики были вынуждены открывать ответный огонь. Террористы использовали для обстерлов на различных направлениях артиллерию 122 и 120 мм калибров, минометы 82-мм калибра, вооружение боевых машин пехоты и БТР, зенитные установки ЗУ-23-2.

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