Резкое обострение конфликта в зоне АТО 26 04 2017- 26.04.2017 13:27
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отмечается обострение ситуации.
Как сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, в течение прошлых суток на востоке пятеро украинских военнослужащих были ранены, трое погибло. Наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении.
Наращивание активности боевиков произошло одновременно на всех направлениях, в том числе и на Луганском направлении, где зачастую фиксируется наименьшее количество обстрелов.
В зоне АТО в течение суток 25 апреля было зафиксировано 65 обстрелов. В некоторых случаях украинские силовики были вынуждены открывать ответный огонь. Террористы использовали для обстерлов на различных направлениях артиллерию 122 и 120 мм калибров, минометы 82-мм калибра, вооружение боевых машин пехоты и БТР, зенитные установки ЗУ-23-2.
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