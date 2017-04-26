



В Киеве к Евровидению-2017 пустят речные трамваи - 26.04.2017 12:17

К Евровидению-2017 в Киеве начнут курсировать речные трамвайчики. Как сообщается, данный транспорт будет сообщать Почтовую площадь и набережную рядом с Международным выставочным центром, который выступает главной ареной конкурса.

Согласно озвученной информации, всего предполагается работа семи речных трамваев.

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Если пассажиропоток будет достаточно большим, их количество можно будет увеличить до десяти.

Мэр Киева Виталий Кличко отметио, что работа речных трамваев в столице планируется не только в период проведения в Киеве конкурса Евровидения. В планах - речное сообщение Киева с другими городами, к примеру, с Каневом.

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