



Наилучшие цвета для хорошего настроения - 26.04.2017 10:56

Цвета оказывают влияние на человека и способны поднять настроение и даже успокоить нервы. Рызличные цвета могут восприниматься с дискомфортом и даже раздражать. Поэтому важно понимать, какие цвета должны окружать нас, чтобы дарить хорошее настроение и отличное самочувствие.

Существует даже ответвление нетрадиционной медицины под названием цветотерапия. Ею интересовались еще в Индии, Греции и древнем Египте, поскольку уже в давние времена люди понимали, что различные цветовые сочетания могут оказывать влияние на ощущения человека. Так как влияют на нас цвета?

Выяснилось, что синий цвет позволяет избавиться от бессонницы, а также снизить уровень тревожности. Зеленый цвет оазывает благотворное воздействие на самочувствие, успокаивает и помогает устранить мигрени. Для хорошенго пищеварения отличным помощником является желтый цвет. С воспалениями помогает бороться лиловый цвет. При приступах кашля может помочь красный цвет, который также эффективен в цветотерапии при лечении депрессии.

Чтобы помогать себе и поднимать настроение, важно окружать себя нужными цветами - использовать различные окраски в интерьере вашего дома, оформлении рабочего места, а также применять различные цвета в собствненой одежде. Желательно, чтобы ваши предпочтения сочетались также и с советами цветотерапии.

Оформление гостинной в голубых тонах либо различных оттенках синего позволит снизить уровень раздражительности, ведь этот цвет очень успокаивает. Зеленый цвет в интерьере придется как нельзя кстати тем людям, которые отличаются меланхоличностью. Для бодрости духа и хорошего настроения стоит отдавать предпочтение оранжевому, желтому и оттенкам красного, которые в различных деталях отлично справятся со своей задачей. Для оформления кухни также желательно использовать желтый и красный цвета, которые повышают аппетит и способствуют хорошему пищеварению.

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