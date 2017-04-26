



Почему в Антарктиде течет кровавый водопад - 26.04.2017 10:06

Группа ученых во главе с представителями Университета Аляски провели исследования таинственного Кровавого водопада, который находится в Антарктиде. Наконец, ученые готовы поделиться, плочему водопад имеет столь необычную окраску вод.

Согласно новым доказательствам, в указанной метности присутствует огромный источник соленой воды. Отмечается, что вода могла оказаться рпимерно миллион лет назад в своеобразной ловушке под ледником Тейлора. Так, в Антарктиде осуществляютя спорадические выбросы соленой воды, чрезвычайно богатой железом. При контакте обогащенной железом воды с воздухом происходит окисление, в результате чего вода обретает красный цвет.

Ученые провели ряд исследований с соленой водой, применяя метод радио-луна-зондирования, радарный метод с использованием двух антенн. Одна из них используется для передачи элеткрических импульсов, а вторая предназначена для приема сигналов.

По словам исследователей, при замерзании вода выделяет тепло, которое нагревает холодный лед, который находится вокруг. Движение жидкости становится возможынм благодаря высокой температуре, а также низкой температуре замерзания соленой воды. Примечательно, что среди всех известных ледников именно ледник Тейлор является самым холодным, где течет вода постоянно.

Платиновая Буковина

Всі новини