Почему в Антарктиде течет кровавый водопад- 26.04.2017 10:06
Группа ученых во главе с представителями Университета Аляски провели исследования таинственного Кровавого водопада, который находится в Антарктиде. Наконец, ученые готовы поделиться, плочему водопад имеет столь необычную окраску вод.
Согласно новым доказательствам, в указанной метности присутствует огромный источник соленой воды. Отмечается, что вода могла оказаться рпимерно миллион лет назад в своеобразной ловушке под ледником Тейлора. Так, в Антарктиде осуществляютя спорадические выбросы соленой воды, чрезвычайно богатой железом. При контакте обогащенной железом воды с воздухом происходит окисление, в результате чего вода обретает красный цвет.
Ученые провели ряд исследований с соленой водой, применяя метод радио-луна-зондирования, радарный метод с использованием двух антенн. Одна из них используется для передачи элеткрических импульсов, а вторая предназначена для приема сигналов.
По словам исследователей, при замерзании вода выделяет тепло, которое нагревает холодный лед, который находится вокруг. Движение жидкости становится возможынм благодаря высокой температуре, а также низкой температуре замерзания соленой воды. Примечательно, что среди всех известных ледников именно ледник Тейлор является самым холодным, где течет вода постоянно.
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