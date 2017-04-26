Для черновицких школьников проводят экскурсии по Ратуше- 26.04.2017 09:57
С прошлого года в Черновцах заоработал проект "Коридорами Ратуши для юных черновчан", который направлен на ознакомление черновицких школьников с традициями и историей их города.
Уже больше двух десятков учеников черновицких школ отправились на экскурсию по зданию ратуши. Школьников знакомят в ходе экскурсии с историей здания Ратуши, которая является главным городским административным зданием. Дети узнают, что зданию Ратуши уже 170 лет. Также в рамках экскурсии ученики посещают сессионную залу и другие помещения одного их главных исторических зданий Черновцов.
Кроме того, у школьников также есть возможность ознакомиться с особенностями работы на башне Ратуши. Отметим, что эти часы являются подарком городу от многолетнего бургомиста Антона Кохановского.
Участники экскурсии также могут пообщаться с мэром Черновцов Алексеем Каспруком, посетить его рабочее место.
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