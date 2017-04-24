



Ученые изучают уникальное явление светового шлейфа - 25.04.2017 14:43

В канадском университете Калгари ученые заняты исследованием необыкновенного атмосферного явления - необыкновенного светового шлейфа в атмосфере нашей планеты.

Вначале явление приняли за протонную дугу. Световой шлейф ученые назвали "Стив", подобно тому, как в мультфильме "Лесная братва" такое название присваивали всему, что было непонятным или вызывало сомнения.

С помощью спутника Swarm было установлено, что скорость пережвижения атмосферного явления и объектов в его окружении различна. Так, само явление имело ширину 25 километров, и его скорость была выше на 6 километров в секунду, нежели у окружения. Также исследователи обнаружили, что внутри газового потока температура воздуха была на 3 тысячи градусов выше, чем снаружи.

Основной цвет объекта уходит в фиолетовый, кое-где проявлялись зеленоватые "перья", которые достаточно быстро исчезали.

Подобное являение чаще всего наблюдается неподалеку от Калгари, канадской провинции Альберта, то есть, в северной части страны. Ранее ученые утверждали, что данное явление образовалось из-за избыточной активности протонов в атмосфере. Однако протонные северные сияния невооруженным взглядом увидеть невозможно, в то время как Стив можно было увидеть и без специальных приспособлений.

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