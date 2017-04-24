В Украине подсчитали количество безработных- 25.04.2017 14:24
По информации вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Павла Розенко, в Украине насчитывается порядка 1,9 миллиона безработных граждан. Чиновник также подчеркнул, что количество украинцев, которые отчисляют в Пенсионный фонд средства, составляет примерно 11 миллионов человек.
В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Киеву необходимо рассмотреть некоторые законы, которые направлены на изменение социальной обстановки в Украине. Отметим, что предполагаются реформы в пенсионной системе Украины, а также принятии изменений в законе о продаже земель сельскохозяйственного назначения.
Розенко ранее отмечал, что Украина нуждается в траншах МВФ. Примерно 5 миллиардов долларов составляет потребность страны во внешнем финансировании.
Министерство экономического развития и торговли Украины предполагает получить от иностранных инвестиций примерн 2 миллиарда долларов.
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