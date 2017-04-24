Количество пунктов ЗНО на Буковине увеличат

- 25.04.2017 11:41
Количество пунктов ЗНО на Буковине увеличат

Количество пунктов проведения внешнего независимого оценивания - ЗНО (ВНО) - предполагается увеличить для Черновицкой области. Так, для тестирования по украинскому языку и литературе в рамках основной сессии на Буковине будет действовать 27 пунктов. Для тестирования по математике будет работать 7 пунктов ЗНО, и 22 пункта - для ЗНО по истории Украины.

Такюу информацию озвучили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации.

Количество желающих сдать тестирование по биологии и географии в области увеличилось, потому пункты тестирования также будут функционировать в Новоселицкой гимназии, Глыбокском лицее, а аткже Вашковецкой ООШ Вижницкого района.

В зависимости от количества выпускников, желающих сдать ЗНО-2017, в каждом районе и городе было создано 1-2 пункта. В Черновцаз создали 8 пунктов. Для того, чтобы должным образом обеспечиить проведения тестирования, будет задействовано в общей сложности 1453 педагогических сотрудника.

Напомним, что тестирование в нынешнем году в рамках основной сесии будет проходить с 23 мая по 16 июня.

 

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