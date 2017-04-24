



Главным люстратором страны назначена Анастасия Задорожна - 25.04.2017 10:53

В конкурсе на пост директора Департамента по вопросам люстрации был назван главный кандидат. По сообщению Министерства юстиции Украины, главой назначена исполняющая обязанности директора департамента Анастасия Задорожна.

На пост исполняющего обязанности директора департамента люстрации Задорожна была назначена 17 марта 2017 года. Она является главным специалистом отдела правового обеспечения, а также научно-аналитической работы департамента люстации. Задорожная является выпускницей Киевского национального университета внутренних дел по специальности "Правоведение" (2010 год).

Стоит отметить, что во время своей деятельности Задорожна работала помощником народного депутата Олега Барны (фракция "БПП").

К слову, Татьяна Козаченко, которая ранее занимала пост директора Департамента по вопросам люстрации украинского Минюста, ушла в отставку в конце ноября 2016 года. После был объявлен конкурс на данный пост, который был завершен накануне, 24 апреля.

Платиновая Буковина

Всі новини