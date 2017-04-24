Главным люстратором страны назначена Анастасия Задорожна

- 25.04.2017 10:53
Главным люстратором страны назначена Анастасия Задорожна

В конкурсе на пост директора Департамента по вопросам люстрации был назван главный кандидат. По сообщению Министерства юстиции Украины, главой назначена исполняющая обязанности директора департамента Анастасия Задорожна.

На пост исполняющего обязанности директора департамента люстрации Задорожна была назначена 17 марта 2017 года. Она является главным специалистом отдела правового обеспечения, а также научно-аналитической работы департамента люстации. Задорожная является выпускницей Киевского национального университета внутренних дел по специальности "Правоведение" (2010 год).

Стоит отметить, что во время своей деятельности Задорожна работала помощником народного депутата Олега Барны (фракция "БПП").

К слову, Татьяна Козаченко, которая ранее занимала пост директора Департамента по вопросам люстрации украинского Минюста, ушла в отставку в конце ноября 2016 года. После был объявлен конкурс на данный пост, который был завершен накануне, 24 апреля.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: департамент по вопросам люстрации, Анастасия Задорожна люстрация, люстрационный департамент Украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как сохранить здоровье позвоночника Главной опорой нашего тела является позвоночник, и от его здоровья зависит здоровье едва ли не всех органов. Кроме того, в позвоночнике
- 25.04.2017 15:54
Ученые изучают уникальное явление светового шлейфа В канадском университете Калгари ученые заняты исследованием необыкновенного атмосферного явления - необыкновенного светового шлейфа в атмосфере
- 25.04.2017 14:43
В Украине подсчитали количество безработных По информации вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Павла Розенко, в Украине насчитывается порядка 1,9 миллиона безработных гражда
- 25.04.2017 14:24
Количество пунктов ЗНО на Буковине увеличат Количество пунктов проведения внешнего независимого оценивания - ЗНО (ВНО) - предполагается увеличить для Черновицкой области. Так, для тестирования
- 25.04.2017 11:41
Особенности фан-зон Евровидения-2017 в Киеве В Киеве для гостей Евровидения-2017 будет открыто пять фан-зон, как сообщила директор департамента Киевской городской государственной администрации
- 25.04.2017 11:13
На записях по крушению МН17 узнали голос российского военного На записях СБУ оказался голос российского офицера в отставке Сергея Дубинского. Его рассматривают как причастного к крушению самолета МН17 над Донбасс
- 25.04.2017 10:50
Заморозки на Буковине могли повредить плодовые культуры Резкое похолодание на Буковине, а также заморозки, которые имели место на поверхности почвы 17-18 апреля, не навредили большинству сельскохозяйственных
- 25.04.2017 10:24
Боевики 21 раз обстреляли силы АТО По информации пресс-штаба АТО, за прошлые сутки позиции украинских словиков были обстреляны 21 раз.
- 25.04.2017 09:38
Укрализныця назначила дополнительные поезда на майские праздники 2017 По сообщению Укрзализныци, на майские праздники 2017 в Украине были назначены 14 дополнительных поездов.
- 25.04.2017 09:11
Меркурий стал холоднее и меньше в размерах По словам ученых, одна из планет Солнечной системы постепенно умирает. Речь идет о Меркурии, который за 4 миллиарда лет в диаметре
- 24.04.2017 16:10

Всі новини