



На записях по крушению МН17 узнали голос российского военного - 25.04.2017 10:50

На записях СБУ оказался голос российского офицера в отставке Сергея Дубинского. Его рассматривают как причастного к крушению самолета МН17 над Донбассом летом 2014 года. Отмечается, что голос россиянина на записях узнал его бывший сослуживец Сергей Тиунов.

Отметим, что речь идет о записях переговоров, перехваченных в день авиакатастрофы лайнера Малазийских авиалиний 14 июля 2014 года. Дубинского подозревают в транспортировке на Донбасс ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит пассажирский самолет в небе над Донбассом.

В перехваченных переговорах присутствовал диалог между главой так называемой военной разведки "ДНР" - боевиком с позывным Хмурый, которым может быть Дубинский и другим боевиком по позывному Бурят. Международная следственная группа отмечает в своих материалах, что именно "Хмурый" является ответственным лицом по перемещению установки от российской границе по территории "ДНР".

Тиунов отметил, что голос пресловутого "Хмурого" очень напоминает голос Дубинского. Также он отметил, что его бывший сослуживец никогда не решился бы на такой шаг, как уничтожение самолета с гражданскими, если бы он знал, что в качестве цели рассматривается пассажирский боинг.

Так, Тиунов поделился, что он служил с Дубинским в конце 80-х годов прошлого столетия в Афганистане. Тиунов руководил обществненой организацией "Народная самооборона Запорожской области" после событий Евромайдана. В отношении Дубинского он отмечает, что его сослуживец является ключевым свидетелем в событиях, связанных с крушением самолета МН17 на Донбассе с июле 2014 года.

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