Заморозки на Буковине могли повредить плодовые культуры

- 25.04.2017 10:24
Заморозки на Буковине могли повредить плодовые культуры

Резкое похолодание на Буковине, а также заморозки, которые имели место на поверхности почвы 17-18 апреля, не навредили большинству сельскохозяйственных культур. Также не был причинен вред яровому ячменю, который сейчас находится в фазе создания узловых корней. Как сообщил глава Департамента агропромышленного развития ОГА Александр Варжевский, для повреждений ячменя необходимо похолодание до -7... -9 градусов.

Снижение минимальной температуры по области с 19 по 22 апреля в воздухе и на поверхности грунта наблюдалось на уровне 0-3 градусов, в горной местности температура опускалась до -6 градусов. Также имели место осадки - дождь с переходом в мокрый снег, и снег - в горах. Озимым культурам на Буковине такие погодные условия не навредили. 

Подсолнечник также вполне выдерживает краткосрочные заморозки до -3... -4 градусов (в фазе всходов). В фазе образования листа подсолнух выдерживает до -6 градусов мороза. Также до -3... -4 выдержит соя, горох и сахарная свекла.

Температура ниже 3-4 градусов с отметкой минус опасна для плодовых культур. Она грозит повреждениями и даже гибелью. Фаза развития и сорта плодовых культур также играет роль при похолоданиях. Что касается косточковых, то они находятся в фазе цветения, и в фазе розового бутона - семечковые. При этом, у последних меньше вероятность пострадать из-за морозов, так как они более стойкие. Что же касается вишни, абрикоса, сливы, черешни и персика, то заморозки могли навредить будущему урожаю.

Отметим, что после заморозков на территории Черновицкой области с 25 апреля ожидается существенное потепление.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: буковина заморозки апрель 2017, апрель непогода черновицкая область

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