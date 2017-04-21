



Меркурий стал холоднее и меньше в размерах - 24.04.2017 16:10

По словам ученых, одна из планет Солнечной системы постепенно умирает. Речь идет о Меркурии, который за 4 миллиарда лет в диаметре сократился на 5 километров.

Астрономы в течение достаточно долгого времени занимались исследования изменений, которые происходят на Меркурии. С помощью станции Messenger, которая ведет наблюдения за ближайшей к Солнцу планетой, удалось отметить изменения, которые происходят с Меркурием.

С течением времени постепенно кора Меркурия сжимается. Это сказывается на длине окружности планеты по экватору, которая стала меньше на 5 км за 4 миллиарда лет.

Интересно, что у Меркурия 85% занимает металлическое ядро. Температура внутри планеты также со временеме меняется в сторону охлаждения. Ученые предполагают, что этому способствуют тектонические изменения в недрах Меркурия.

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