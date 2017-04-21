Меркурий стал холоднее и меньше в размерах

- 24.04.2017 16:10
Меркурий стал холоднее и меньше в размерах

По словам ученых, одна из планет Солнечной системы постепенно умирает. Речь идет о Меркурии, который за 4 миллиарда лет в диаметре сократился на 5 километров.

Астрономы в течение достаточно долгого времени занимались исследования изменений, которые происходят на Меркурии.  С помощью станции Messenger, которая ведет наблюдения за ближайшей к Солнцу планетой, удалось отметить изменения, которые происходят с Меркурием.

С течением времени постепенно кора Меркурия сжимается. Это сказывается на длине окружности планеты по экватору, которая стала меньше на 5 км за 4 миллиарда лет.

Интересно, что у Меркурия 85% занимает металлическое ядро. Температура внутри планеты также со временеме меняется в сторону охлаждения. Ученые предполагают, что этому способствуют тектонические изменения в недрах Меркурия.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Меркурий изменения, уменьшение размеров Меркурия, Меркурий температура планеты

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Завтра в Украине назначат главного люстратора Результаты конкурса на должность главы Департамента по люстрации будут озвучены специальной комиссией в понедельник, 24 апреля.
- 24.04.2017 14:49
Объекты Евровидения будут доступны через рамки металлоискателей Режим безопасности, аналогичный используемому в аэропортах, будет применяться в столице Украины на всех объектах Евровидения-2017
- 24.04.2017 14:20
Могерини рассказала о переговорах в России Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини прибыла в Москву, где приняла участие в пресс-конференции.
- 24.04.2017 14:12
Черновцы готовятся к полумарафону Crosshill 2017 В Черновцах в очередной раз состоится полумарафон Crosshil, запланированный на 21 мая. Подготовка к массовому забегу уж
- 24.04.2017 13:38
Цирк на воде в Черновцах 6-14 мая 2017 В Черновцы с гастролями приезжает один из крупнейших в Украине передвижных цирков - цирк на воде Shekera. Это необычный цирк, который
- 24.04.2017 11:09
Победа Макрона на выборах во Франции укрепила курс евро В первом туре президентских выборов Франции победу стремительно прошел вперед Эммануэль Макрон, поддерживающий проевропейску
- 24.04.2017 11:06
Оккупированную Луганщину полностью отключают от электричества Оккупированные территории Луганской области будут отключены от электроснабжения со
- 24.04.2017 10:06
Школьники Черновцов - на вынужденных каникулах Сегодня черновицкие школьники все еще остаются дома - продолжаются внеплановые каникулы.
- 24.04.2017 09:45
На Донбассе взорвали авто ОБСЕ На Донбассе 23 апреля был взорван автомобиль патруля ОБСЕ, в результате чего погиб парамедик специальной мониторинговой миссии организации (гра
- 24.04.2017 09:35
Китаец предлагал 500 млн долларов жениху своей дочери Один из самых богатых людей Китая - 80-летний Сесил Чао построил карьеру на элитной недвижимости в Гонконге. Он пользуется
- 21.04.2017 17:07

Всі новини