Меркурий стал холоднее и меньше в размерах- 24.04.2017 16:10
По словам ученых, одна из планет Солнечной системы постепенно умирает. Речь идет о Меркурии, который за 4 миллиарда лет в диаметре сократился на 5 километров.
Астрономы в течение достаточно долгого времени занимались исследования изменений, которые происходят на Меркурии. С помощью станции Messenger, которая ведет наблюдения за ближайшей к Солнцу планетой, удалось отметить изменения, которые происходят с Меркурием.
С течением времени постепенно кора Меркурия сжимается. Это сказывается на длине окружности планеты по экватору, которая стала меньше на 5 км за 4 миллиарда лет.
Интересно, что у Меркурия 85% занимает металлическое ядро. Температура внутри планеты также со временеме меняется в сторону охлаждения. Ученые предполагают, что этому способствуют тектонические изменения в недрах Меркурия.
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