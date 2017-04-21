Завтра в Украине назначат главного люстратора- 24.04.2017 14:49
Результаты конкурса на должность главы Департамента по люстрации будут озвучены специальной комиссией в понедельник, 24 апреля.
Уже на следующий день имя директора Департамента по люстрации и его заместителя официально назовут представители Министерства юстиции, как отметил глава ведомства Павел Петренко. По его словам, в рамках конкурса уже определены финалисты.
Петренко отметил, что по данному поводу будет организовано мероприятие для прессы.
Стоит подчеркнуть, что Министерство юстиции Украины выступает за отмену всех нормативных актов, принятых до принятия Украиной независимости. Соответствующий законопроект может быть вынесен на рассмотрение в украинский парламент уже в мае.
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